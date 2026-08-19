Fenerbahçe\'nin maçı ertelenecek mi? İsmail Kartal\'dan cevap

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Kadıköy'de Fransa temsilcisi Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

''YAKIŞIR ŞEKİLDE OYNADIK''

Takımının sergilediği futboldan duyduğu memnuniyeti dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Maça oldukça iyi bir başlangıç yaptık. Oyuncularım tüm mücadele boyunca taktik disipline sadık kalarak harika bir performans sergiledi. Yakaladığımız güzel pozisyonlar oldu. Sahada tam anlamıyla Şampiyonlar Ligi seviyesinde nasıl oynanması gerekiyorsa öyle bir duruş sergiledik. Bu maçı kazanabilirdik. Gösterdikleri kaliteli oyun ve mücadele ruhu için tüm oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

''ADIMIZI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YAZDIRMAK İSTİYORUZ''

Rövanş mücadelesi öncesinde iddialı açıklamalarda bulunan Kartal, ana hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu belirterek "Rövanşta kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne adımızı yazdırmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

KONYASPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

''Konyaspor maçında erteleme talebiniz olacak mı?'' şeklindeki soruyu yanıtlayan başarılı hoca, ''Konyaspor maçının ertelenmesiyle ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyorlar. Biz de ona göre planımızı yapacağız.'' cevabını verdi.