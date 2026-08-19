Paulo Fonseca, Fenerbahçe'ye methiyeler dizdi - Son Dakika
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Paulo Fonseca, Fenerbahçe'ye methiyeler dizdi

Paulo Fonseca, Fenerbahçe\'ye methiyeler dizdi
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Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulunan Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, ''Çok pozitif bir maç çıkardık. Mükemmele yakın bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Çok büyük bir ekibe karşı oynadık. Fenerbahçe gerçekten harika oyunculardan oluşan harika bir takım'' dedi.

Fransa ekibi Lyon, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca açıklamalarda bulundu. 

''ATMOSFER İNANILMAZDI''

Maçı değerlendiren Paulo Fonseca, “Ekibimiz gerçekten iyi bir oyun sergiledi. Atmosfer inanılmazdı ve oldukça çetindi. Lyon cesur bir oyun sergiledi. Çok pozitif bir maç çıkardık. Mükemmele yakın bir maç çıkardığımızı düşünüyorum.'' dedi.

''FENERBAHÇE HARİKA BİR TAKIM''

Sözlerine devam eden Fonseca, ''Çok büyük bir ekibe karşı oynadık. Fenerbahçe gerçekten harika oyunculardan oluşan harika bir takım. Biz oyunu kontrol etmeye çalıştık. Savunmada mükemmele yakın bir oyun sergiledik” ifadelerini kullandı.

Paulo Fonseca, Fenerbahçe'ye methiyeler dizdi

''ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU''

Luis Openda’nın performansını değerlendiren Fonseca, “Luis’in performansından son derece mutluyum. Ekip için çok sıkı çalıştı. Lyon için son derece değerli bir oyuncu. Çok memnunuz. Çok büyük bir oyuncu. İleride daha önemli bir oyuncu haline gelecek” sözlerini sarf etti.

''FENERBAHÇE FAVROİ''

Kazanamamalarına rağmen iyi bir oyun oynadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, “İdeal skor tabii ki kazanmak olurdu. O mümkün olmadı. Karşımızda net bir şekilde favori olan ekip vardı. Hala da Fenerbahçe favori olmaya devam ediyor. Ben memnunum. İyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum” dedi.

Paulo Fonseca, Fenerbahçe'ye methiyeler dizdi

''AYNI ATMOSFERİ YARATACAĞIZ''

Kendi sahalarında da Kadıköy’deki atmosfere benzer bir atmosfer yaratacaklarını belirten Fonseca, “Böyle bir ortam bekliyorum. Bizim stadyumumuz da dolu olacak. Aynı atmosferi yaratacağız. Taraftarlarımızın bize destek vermesi çok önemli olacak. Aynı buradaki gibi bizim de yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekiyor. Lig aşamasına çıkmak için son dakikaya kadar mücadele vermemiz gerekecek” sözlerini kullandı.

''BAZEN SON DOKUNUŞLAR EKSİK KALDI''

Bazı pozisyonlarda son dokunuşları yapamadıklarını dile getiren Paulo Fonseca, “Bence çok fazla pozisyonun oluştuğu maç olmadı. Topu orta sahada kontrol etmeye gayret ettik. Bazen son dokunuşlar eksik kaldı. Fenerbahçe’nin yarattığı fırsatları düşünürsek iki taraf da benzer geliyor bana. Direğe çarpan bir topumuz oldu. 3 tane önemli şutumuz var” ifadelerini sarf etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe Beko, Paulo Fonseca, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paulo Fonseca, Fenerbahçe'ye methiyeler dizdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    alalayıp pullayıp yapıştırıp geçiyorlar . 0 0 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Adam tam profesyonel gibi konuşmuş, bizim Hacı İsmail gibi ne yaptığını bilmiyor, Aziz Yıldırım başkan Aykut Kocaman'ı niye getirmedi sormak lazım, yahu eleme maçlarındaki kadro yapısını bozup lige kötü başladı şimdi evinde 1-1 berabere kaldı, tur Fransa'da Lyon'a kaldı biz bu futbol ve teknik direktör ile eli boş kıçı yaş geliriz 0 0 Yanıtla
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