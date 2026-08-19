Galatasaray'da Torreira depremi - Son Dakika
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Galatasaray'da Torreira depremi

Galatasaray\'da Torreira depremi
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Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya dönmek istediği, İtalyan kulübünün ise şu anda o bölgede oyuncu fazlalığı olduğu için yeni bir isim aramaması nedeniyle Uruguaylı oyuncunun transferine sıcak bakmadığı dile getirildi.

Galatasaray’ın orta sahadaki en önemli kozlarından biri olan Lucas Torreira’nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FIORENTINA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Di Marzio'nun haberine göre; Uruguaylı yıldızın, daha önce 2021-2022 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Fiorentina’ya geri dönmek istediği öğrenildi. Deneyimli orta saha oyuncusunun menajeri aracılığıyla İtalyan kulübüne haber göndererek yeniden Mor Menekşeler'in formasını giymeye sıcak baktığını ilettiği öne sürüldü.

Galatasaray'da Torreira depremi

İTALYAN EKİBİNDEN OLUMSUZ YANIT

Gündeme gelen bu gelişmeye rağmen transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtildi. İtalyan ekibinin, şu anki kadro yapılanmasında orta saha bölgesinde belirgin bir oyuncu fazlalığı bulunması sebebiyle bu pozisyona yeni bir takviye yapmayı düşünmediği ifade edildi. Fiorentina yönetiminin, mevcut rotasyonu yeterli görmesi nedeniyle eski oyuncusu Lucas Torreira’nın transferine soğuk baktığı ve girişimde bulunmayacağı kaydedildi.

Galatasaray'da Torreira depremi

GALATASARAY'DA 5. SEZONUNDA

2022 yazında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden biri haline geldi. Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 4 Süper Lig, 1 Türkiye Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Söz konusu 4 senede 176 maçta 14 bin 050 dakika süre bulan 30 yaşındaki orta saha, 11 gol ve 17 asistlik istatistik yakaladı.  

Galatasaray'da Torreira depremi

Lucas Torreira, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Torreira depremi - Son Dakika

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