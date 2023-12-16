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Bitlis'te kadınlar ve çocuklar Filistin için yürüdü - Son Dakika
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Bitlis'te kadınlar ve çocuklar Filistin için yürüdü

Bitlis'te Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce çocuk, anneleriyle birlikte İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım ve katliama tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Bitlis halkından yoğun destek geldi.

Bitlis\'te kadınlar ve çocuklar Filistin için yürüdü
16.12.2023 - 23:13,
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Bitlis'te kadınlar ve çocuklar Filistin için yürüdü

BİTLİS - Peygamber Sevdalıları Vakfı Bitlis Şubesi öncülüğünde bir araya gelen çocuklar, anneleriyle birlikte İsrail'in Gazze'deki bebek, çocuk ve kadın katliamlarını yürüyüşle protesto etti.

Bitlis'te Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce çocuk, anneleriyle birlikte İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım ve katliama tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Ali Topçu Kuran Kursu önünde 'Anneler Gazze için yürüyor' teması ile yapılan yürüyüş, Ulu Cami'ye kadar sürdü.

Burada 10 yaşındaki Hatice Aksa İşbara tarafından Gazze'de katledilen çocuklar için dua edilmesi ile başlayan programda konuşan Peygamber Sevdalıları Bitlis Temsilcisi İsmail Elban, Filistin'de yaşanan soykırımı gündemde tutmak ve direnişe destek amacıyla programı düzenlediklerini söyledi. Elban, "Peygamber Sevdalıları olarak, Kur'an kurslarında okuyan öğrencilerimizi, çocuklarımızı, anneleriyle birlikte Filistin'deki soykırıma karşı farkındalık oluşturmak için bir araya getirdik. Bu farkındalığın dünyanın her tarafına yayılmasını istiyoruz. israil yaklaşık 2,5 milyon insanı ablukaya almış. Her gün binlerce insanı katlediyor. Bu programlarımız devam edece" diye konuştu.

Basın açıklamasını ardından kalabalık sessizce dağılırken, çocuklar ve anneleriyle birlikte Gazze için yaptığı yürüyüşe Bitlis halkından yoğun destek gördü.

Kaynak: İHA
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