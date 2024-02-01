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Bitlis'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Bitlis'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Bitlis\'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Bitlis Belediyesi ekipleri, Türkiye'nin en çok kar yağan illerinden biri olan Bitlis'te, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken karı kent dışına taşıyor. 40 araç ve 80 personelle yürütülen çalışmalarda, iş makineleriyle toplanan kar kamyonlarla kent merkezinin dışına götürülüyor. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, günlük 150-200 kamyon kar taşıdıklarını ve bugüne kadar 100 bin litre akaryakıt kullandıklarını söyledi.

01.02.2024 13:11
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Bitlis'te cadde ve sokaklarda biriken kar, belediye ekiplerince kent dışına taşınıyor.

Türkiye'de en çok kar yağan illerden Bitlis'te, geçen haftadan bu yana aralıklarla devam eden yağışın ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bitlis Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için cadde, sokak ve kaldırımlarda, okul bahçeleri ile otoparklarda 40 araç ve 80 personelle kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İş makineleriyle belli noktalara toplanan kar, kamyonlarla kent merkezinin dışına götürülüyor.

Çalışmaları kontrol eden ve görevlilerden bilgi alan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere, kentte karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bitlis'e bugüne kadar 3 metre 20 santimetre kar yağdığını anlatan Tanğlay, "Şu an yerde 2 metreye yakın kar var. Bunu da araçlarımızla taşımaya çalışıyoruz. Bu hizmeti 40 araç ve 80 personelle yapmaktayız. 85 kilometrelik yol ağımızda kar temizleme çalışması yürütüyoruz. Ekibimiz buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıyor. Günlük 150-200 kamyon kar taşıyoruz. Zahmetli bir iş. Bugüne kadar 100 bin litre akaryakıt kullandık." diye konuştu.

Tanğlay, vatandaşların daha iyi hizmet alması ve ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını kaydederek, karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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