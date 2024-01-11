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Bitlis'te kar ve rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı - Son Dakika
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Bitlis'te kar ve rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle elektrik iletim hatları kopunca, 1 askeri üs bölgesi ile 7 yerleşim birimi elektriksiz kaldı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, karla kaplı yolun 3 kilometresini yürüyerek gittiği bölgede arızayı giderdi.

Bitlis\'te kar ve rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı
11.01.2024 - 14:10,
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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, kar yağışı ve kuvvetli rüzgarla elektrik iletim hatları kopunca, 1 askeri üs bölgesi ile 7 yerleşim birimi elektriksiz kaldı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, karla kaplı yolun 3 kilometresini yürüyerek gittiği bölgede arızayı giderdi.

Tatvan kırsalında 2 gün önce etkili olan kar yağışı ve rüzgar, ilçeye merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Anadere köyü yakınlarında elektrik iletim hatlarının kopmasına neden oldu. 1 askeri üs bölgesi, 4 köy ve 3 mezra elektriksiz kalınca bölgeye Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri sevk edildi. 14 kişilik ekip, yolun bir kısmını araçlarla, 3 kilometresini de karda yürüyerek bölgeye ulaştı. Zorlu çalışma sonucu taranan 17 kilometrelik alanda arızalar giderilip bölgeye elektrik verildi.

VEDAŞ İl Müdürü Bahadır Demir, vatandaşın kesintisiz enerji alması için kış aylarında yoğun çalıştıklarını söyleyerek, " Türkiye'nin en soğuk ve zor coğrafik bölgesinde elektrik dağıtım hizmetini vermeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz, tipinin etkili olduğu zamanlarda bile vatandaşların mağdur olmamaları için kara ve soğuğa aldırış etmeden arızalara en kısa sürede müdahale ediyor. Öz verili ekiplerimiz, 3 kilometrelik yolu aşıp iletken arızalarını çözerek, köylere enerji sağladı. Bitlis VEDAŞ İl Müdürü olarak abonelerimize sunduğumuz hizmeti en üst seviyede tutabilmek adına, her geçen gün daha da güçlenen bir ekip olarak kaliteli ve kesintisiz enerji arzını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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