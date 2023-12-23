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Bitlis'te Kar Yağışı: 20 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Yağışı: 20 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

Bitlis\'te Kar Yağışı: 20 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
23.12.2023 - 12:43,  Güncelleme: 12:44
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BİTLİS'te, kar yağışıyla 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bitlis ve ilçelerinde, dünden beri kar etkili oluyor. Kırsal bölgelerdeki 20 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Bitlis merkezindeki kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kar yağışı ve sisin etkili olduğu Bitlis- Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde ise sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışıyla kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalara başladıklarını söyledi. Kurtkan, karla mücadele için İl Özel İdaresi olarak 10 ayrı şantiyedeki 60 iş makinesi ve 80 personelin de hazır tutulduğunu ifade etti. Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de kazalara karşı denetimler yapıp, sürücülere sık sık uyarılarda bulundu. Bitlis Belediyesi ekipleri ise kent merkezindeki mahalle yollarında karla mücadele çalışmalarına başladı.

Kaynak: DHA
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