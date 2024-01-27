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Bitlis'te Kar Yağışı: 315 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Yağışı: 315 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te dün akşam başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı sonucunda araçlar kara gömülürken, 315 köy yolunun ulaşımı kapandı. Kar kalınlığı merkezde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri gece boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının hafta ortasına kadar devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Bitlis\'te Kar Yağışı: 315 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
27.01.2024 - 12:32,  Güncelleme: 12:34
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BİTLİS'te, dün akşam başlayıp, gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile araçlar kara gömülürken, 315 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te gece boyu etkili olan yağışla kar kalınlığı merkezde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Araçların kara gömüldüğü ilçede, 315 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla mahalle yollarında Bitlis Belediyesi, ana yollarda ise Karayolları ekipleri gece boyu karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürdü.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının ardından 315 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığını, İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyedeki 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışması başlattıklarını söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta ortasına kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA
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