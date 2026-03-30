Bitlis'te Kar Yağışı 5 Köy Yolunu Kapadı

1)BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI

BİTLİS'te etkili olan kar nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün gün boyunca etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar sabah saatlerinde etkisini yitirirken, kent merkezine 5, yüksek kesimlerde ise 15 santim kar yağdı. Vatandaşlar güne karla uyanırken, sürücüler ise araçlarının üzerindeki karı temizledi. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 5 köy yolunun açılması için çalışma başlattı. Kent merkezinde Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü. Bu kış toplam kar kalınlığı 8 metreyi bulurken, kent merkezinde yerdeki kar kalınlığı ise 70 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek, eğimli ve yüksek bölgelerde çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.