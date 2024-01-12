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Bitlis'te kar yağışı etkisini arttırdı, araçlar kara gömüldü - Son Dakika
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Bitlis'te kar yağışı etkisini arttırdı, araçlar kara gömüldü

Bitlis'te geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı akşam saatlerinde iyice etkisini arttırdı. Etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı merkezde yarım metreyi bulurken bu rakam yüksek kesimlerde ise yaklaşık 1 metreye ulaştı. Bitlis merkezde bulunan Hüsrevpaşa mahallesinde ki tek katlı evler yine kardan kaybolunca araçlar ise neredeyse görünmez hale geldi. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise kendilerini dışarı atarak hep birlikte kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar ise 1,5 yaşındaki çocuklarını karla tanıştırmak için yürüyüşe çıkardı.

Bitlis\'te kar yağışı etkisini arttırdı, araçlar kara gömüldü
12.01.2024 - 22:57,
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Bitlis'te kar yağışı etkisini arttırdı, araçlar kara gömüldü

BİTLİS - Bitlis'te geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı akşam saatlerinde iyice etkisini arttırdı.

Etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı merkezde yarım metreyi bulurken bu rakam yüksek kesimlerde ise yaklaşık 1 metreye ulaştı.

Bitlis merkezde bulunan Hüsrevpaşa mahallesinde ki tek katlı evler yine kardan kaybolunca araçlar ise neredeyse görünmez hale geldi.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise kendilerini dışarı atarak hep birlikte kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

Bazı vatandaşlar ise 1,5 yaşındaki çocuklarını karla tanıştırmak içinden yürüyüşe çıkardı.

Kaynak: İHA
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