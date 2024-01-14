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Bitlis'te kardan kapanan köylerde mahsur kalan hastalar hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Bitlis'te kardan kapanan köylerde mahsur kalan hastalar hastaneye ulaştırıldı

Bitlis'in Hizan ve Güroymak ilçelerinde kardan kapanan köylerde mahsur kalan hastalar, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyünde rahatsızlanan bir yaşlı hastanın ambulansı yolda kaldı ancak sağlık ekipleri kar temizleyerek hastayı alarak hastaneye götürdü. Güroymak ilçesine bağlı Oduncular köyünde rahatsızlanan bir hamile kadın da ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, fedakarca çalışan sağlık ekiplerini tebrik etti.

Bitlis\'te kardan kapanan köylerde mahsur kalan hastalar hastaneye ulaştırıldı
14.01.2024 - 19:53,
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Bitlis'in Hizan ve Güroymak ilçelerinde yolları kardan kapanan köylerde mahsur kalan hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyünde rahatsızlanan 85 yaşındaki erkek hastanın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine, hastayı almak için köye yönlendirilen sağlık ekipleri, ambulansın kara saplanması sonucu yolda kaldı.

Kürekle tekerleklerin altındaki karı temizleyerek ambulansı bulunduğu yerden çıkaran sağlık ekipleri, zorlu yolculuğun ardından Koçyiğit köyüne ulaştı.

Evde ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulansa alınarak Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güroymak ilçesine bağlı Oduncular köyünde de rahatsızlanan hamile kadın, İlçe Özel İdare ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu Güroymak Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Her koşulda fedakarca çalışan arkadaşlarımızı tebrik ederiz. İl Ambulans Servisi her koşulda vatandaşımızın yanında." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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