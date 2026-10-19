Bitlis'te Kesanderesi yolunun yarısı asfaltlandı, kalan bölüm bir haftada bitecek

BİTLİS'te geçmişte güvenlik sorunları nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerde yol genişletme ve asfaltlama sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Anadere ve Kesanderesi grup yollarında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bölgede güvenlik koşullarının iyileşmesiyle kamu yatırımlarının da hız kazandığını söyledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Anadere ve Kesanderesi bölgelerinde devam eden yol genişletme ve sıcak asfalt kaplama çalışmalarını inceledi. İl Özel İdaresi'ne ait asfalt plent tesisini de ziyaret eden Vali Karakaya, saatte 330 ton üretim kapasitesine sahip tesiste üretilen malzemeyle yaklaşık 300 kilometrelik köy yolunda çalışmaların tamamlandığını belirtti. Anadere grup yolunda yol genişletme ve sanat yapıları çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Karakaya, yaklaşık 16-17 kilometrelik yolun önümüzdeki yıl bitümlü sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

KESANDERESİ YOLUNUN YARISI TAMAMLANDI

Kesanderesi grup yolunun 7 köy ve 10 mezraya hizmet verdiğini belirten Karakaya, yolun aynı zamanda Hizan ilçesi ile Van arasında bağlantı sağladığını belirterek, "Yaklaşık 19-20 kilometre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt kaplama çalışmalarının yarısı tamamlandı. Kalan bölümün ise yaklaşık bir hafta içinde bitirilmesi planlanıyor. Anadere ve Kesanderesi yolları geçmişte güvenlik açısından zorlukların yaşandığı bölgeler. Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin çabaları sayesinde bölge terörden arındırıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin de katkısıyla bölgemizde hem sosyal hayat hem ticari hayat hareketlendi. Aynı zamanda bölgemize bu tarz yatırımların yapılabilmesi de kolaylaştı. Bu çerçevede sadece İl Özel İdaremizin değil, bütün kurumlarımızın yatırımları arttı. Yolun medeniyet olduğu bilinciyle yol yatırımlarımıza hız verdik. Köylerimizin içme suyu, sulama suyu ve köy içi beton parke yol çalışmaları da hızla devam ediyor." dedi.Köylere yapılan yatırımlarda son yıllarda önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Vali Karakaya, vatandaşlara daha fazla hizmet ulaştırmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Karakaya, yatırımlara verilen destek nedeniyle Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve hükümete teşekkür etti.

KÖY MUHTARINDAN YOL TEŞEKKÜRÜ

Sarıbal Köyü Muhtarı Mezher Subaşı ise, geçmişte güvenlik sorunları nedeniyle bölgeye ulaşımın güç olduğunu belirterek, yol çalışmalarının vatandaşları memnun ettiğini söyledi. Yolun Hizan, Tatvan ve çevredeki köylerle bağlantı sağladığını ifade eden Subaşı, "Hizan-Tatvan köyleriyle birlikte yaklaşık 25 köy bu yoldan faydalanıyor. Bu yoldan Hizan, Pervari ve Bahçesaray'a gidiliyor. Yol, mesafeyi yaklaşık 100-120 kilometre kısaltıyor. Hem ulaşım hem de ekonomi açısından çok faydası oldu. Vatandaşlarımız çok memnun. Kesanderesi ve Kolludere halkı adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Vali Ahmet Karakaya ve beraberindeki kurum amirleri, incelemelerin ardından Dönertaş köyüne giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinlerine yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Karakaya ve beraberindeki heyet, ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı.