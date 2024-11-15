Bitlis'te Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

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Bitlis'te yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince kurulan denetim noktasında, araçların lastikleri kontrol edildi.

Yapılan uygulamada araçların lastiklerinin diş derinliği kontrol edildi ve sürücüler ile araç plakalarının sorgulamaları yapıldı.

Ekipler, sürücüleri kış lastiği hakkında bilgilendirdi.