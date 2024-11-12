Bitlis'te Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor - Son Dakika
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Bitlis'te Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Bitlis\'te Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Bitlis'te 15 Kasım'dan itibaren kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.

12.11.2024 16:20
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Bitlis ve ilçelerinde 15 Kasım'dan itibaren kış lastiği uygulamasının başlayacağı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan tebliğ gereği Bitlis genelinde kış lastiği kullanma zorunluluğunun 15 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kış dolayısıyla oluşabilecek trafik kazaları ve buna bağlı meydana gelebilecek trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Valilik kararıyla 15 Kasım 2024-01 Nisan 2025 tarihleri arasında ilimiz sınırlarında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet, Karayolları Taşıma Yönetmeliği uyarınca 'A' türü yetki belgelerine kayıtlı otomobiller ile il ve ilçe merkezlerinde ticari yolcu taşımacılığı yapan taksi, halk ve belediye otobüsü, servis araçları ve benzeri araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla kış mevsimi süresince denetimler yapılacak."

Açıklamada, kış lastiği olmayan, zincir, takoz ve çekme halatsız araçların trafiğe çıkmamasının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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