Bitlis'te Kurban Bayramı'nda yol kontrol ve denetimleri artırıldı - Son Dakika
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Bitlis'te Kurban Bayramı'nda yol kontrol ve denetimleri artırıldı

Bitlis merkez ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yol kontrol ve denetimleri artırıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmesi ve trafik kazaların önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Trafik timleri, seyir halinde, sabit, dron ve radarla kontrol ve denetimler yaparak sürücüleri emniyet kemeri, hız limitleri, trafik işaret ve levhalarına uymaları konusunda uyarmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından vatandaşların huzur ve güvenliği için ekiplerin görev başında olduğunu duyurdu.

14.06.2024 18:29
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Bitlis merkez ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yol kontrol ve denetimleri artırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmesi ve trafik kazaların önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 191 noktada seyir halinde, 190 noktada sabit, 16 noktada dron ve 35 noktada radarla kontrol ve denetimler yaptı.

Sürücüleri emniyet kemeri, hız limitleri, trafik işaret ve levhalarına uymaları konusunda uyaran trafik personeli, bayram tatili süresince denetim ve kontrollerini sürdürecek.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede de Kurban Bayramı'nda, vatandaşların huzur ve güvenliği için ekiplerin görev başında olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Kurban Bayramı'nda yol kontrol ve denetimleri artırıldı - Son Dakika

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