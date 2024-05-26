Bitlis'in Tatvan ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Gaziantep'ten gelerek Van'a giden Mehmet Ç. yönetimindeki 74 BG 758 plakalı minibüs, Tatvan'ın Reşadiye köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Ekiplerce minibüsten çıkarılan çıkarılan yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te minibüs kazası: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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