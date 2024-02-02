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Bitlis'te Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 311 Gram Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 311 Gram Ele Geçirildi

Bitlis\'te Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 311 Gram Ele Geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma kontrol noktasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada, üzerinde 2 kilo 311 gram uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

02.02.2024 10:31
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BİTLİS'te, jandarma kontrol noktasında durdurulan otobüste, üzerinde 2 kilo 311 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Şüpheli tavırlar sergileyen bir yolcunun üst aramasında; 2 kilo 310 gram metamfetamin ve 1,3 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bitlis'te Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 311 Gram Ele Geçirildi - Son Dakika
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