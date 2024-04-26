Bitlis'te RAM'da Özel Gereksinimli Bireyler Geleceğe Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bitlis'te RAM'da Özel Gereksinimli Bireyler Geleceğe Hazırlanıyor

Bitlis\'te RAM\'da Özel Gereksinimli Bireyler Geleceğe Hazırlanıyor

Bitlis'te Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde (RAM) özel gereksinimli bireyler, yeteneklerine göre geleceğe hazırlanıyor. RAM Özel Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Mustafa Çoban, rehberlik ve özel eğitim hizmetleri olmak üzere iki bölümde hizmet verdiklerini belirtti. İl genelinde tüm bireylerin özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere eğitsel değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Çoban, bireylerin ihtiyaçlarına göre farklı eğitim ortamlarına yönlendirildiğini söyledi. Özel Eğitim Öğretmeni Ferhat Sağlık ise öğrencilerin performanslarını değerlendirdiklerini ve düşüncelerini kayıt altına aldıklarını belirtti.

26.04.2024 15:13
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Bitlis'te Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde (RAM) özel gereksinimli bireyler, yeteneklerine göre geleceğe hazırlanılıyor.

RAM Özel Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Mustafa Çoban, yaptığı açıklamada, rehberlik ve özel eğitim hizmetleri olmak üzere iki bölümde hizmet verdiklerini söyledi.

İl genelinde tüm bireylerin özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere eğitsel değerlendirmeler yaptıklarını belirten Çoban, "Başvuran bireylerin evrakları ile velisi ya da yasal vasisi aracılığıyla kurumumuza gelmeleri gerekiyor. Kurumumuza gelen bireyler eğitsel değerlendirme sonucunda uygun eğitim ortamına yönlendiriliyor. Bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda tam zamanlı kaynaştırma, özel eğitim sınıfı, özel eğitim uygulama okulu, hastane sınıfı ve evde eğitim olmak üzere gruplara ayırıyoruz." diye konuştu.

Özel Eğitim Öğretmeni Ferhat Sağlık da "İlk inceleme yapıldıktan sonra öğrencilerimizi değerlendiriyoruz. Gerekli materyallerle öğrencilerimizin neler yapıp yapamadığını test ettikten sonra performans kayıt tablosuna işliyoruz. Performans kayıt tablosunda özel eğitim öğretmeni olarak düşüncelerimizi yazıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Mustafa Çoban, Bitlis, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te RAM'da Özel Gereksinimli Bireyler Geleceğe Hazırlanıyor - Son Dakika

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