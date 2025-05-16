Bitlis'te Park ve Yeşil Alan Yenileme Çalışmaları

Bitlis Belediyesi ekipleri, park ve yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, park ve bahçeler birimi ekipleri, parklarda onarım, peyzaj düzenlemesi ve genel temizlik çalışması yürütüyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, park ve yeşil alanların şehir yaşamının önemli parçası olduğunu söyledi.

Tanğlay, "Vatandaşlarımızın doğayla iç içe, güvenli ortamlarda zaman geçirmesi önceliğimiz. Bu doğrultuda bakım ve yenileme çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek." dedi.