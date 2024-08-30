Bitlis'te şehit yakınları ve gaziler Van Gölü'nü turladı - Son Dakika
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Bitlis'te şehit yakınları ve gaziler Van Gölü'nü turladı

Bitlis\'te şehit yakınları ve gaziler Van Gölü\'nü turladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla polis botuyla Van Gölü'nü turlayan şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen etkinlikte keyifli zaman geçirildi. Tatvan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin talebi üzerine gerçekleştirilen etkinlikte, şehit yakınları ve gaziler polis botuyla Van Gölü'nde tur attı. Dernek Başkanı Yafes Akkaya, etkinliğin ardından yetkililere teşekkür etti.

30.08.2024 18:16
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla polis botuyla Van Gölü'nü turladı.

Tatvan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin talebi üzerine şehit yakınları ve gaziler için etkinlik düzelendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan etkinlik kapsamında şehit aileleri ve gaziler, polis botuyla Van Gölü'nde tur attı.

Dernek Başkanı Yafes Akkaya, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerin unutulmadığını belirten Akkaya, "Kutlamanın ardından polis kampına gelerek tekne turuna katıldık. Güzel bir tur oldu. Şehit yakınları ve gazilerimiz adına yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Keyifli zaman geçirdiklerini dile getiren Kıbrıs Gazisi Kadri Taşdemir de etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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