Bitlis'te Tarihi Yapılar Yıkılıyor

19.03.2026 11:25
Ağır kış koşulları Bitlis’teki tarihi yapıları etkiliyor, mirasçılar çözüm bekliyor.

BİTLİS'te ağır geçen kış şartlarının ardından birçok tescilli tarihi yapı zarar görerek yıkılmaya başladı. Yoğun kar yağışı ve ardından etkili olan yağmur nedeniyle yumuşayan taş ve toprak damlı evlerde çökmeler meydana gelirken, bazı yapılar ise tamamen yıkıldı.

Bitlis'in Muştakbaba Mahallesi'ndeki birçok tescilli tarihi yapı, yağış nedeniyle yıkıldı. Kentteki tarihi yapıların çoğunun tescilli olması ve onarım maliyetlerinin yüksekliği, mülk sahiplerini zor durumda bırakırken, bölge halkı, bu nedenle evlerini tamir edemediklerini ve yıkamadıklarını belirterek ilgili kurumlardan çözüm talep etti. Ayrıca birçok yapının mirasçılarının fazla olmasının da süreci daha karmaşık hale getirdiği ifade edilirken, sahipsiz kalan veya bakımı yapılmayan binaların da her geçen gün daha fazla risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

150 YILLIK KONAK YIKILDI

Muştakbaba Mahallesi'ndeki yaklaşık 150 yıllık tarihi geçmişi olan Ahmet Ağa Konağı da kış şartlarında yıkıldı. Konağın mirasçılarından Emrullah Kalkan, yaşanan sürece ilişkin yetkili kurumlara defalarca başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Binanın ekonomik ömrünü tamamladığını ifade eden Kalkan, tescilli olması nedeniyle eve müdahale edemediklerini belirterek, "Yaklaşık 15-20 yıl öncesine kadar bu bina aktif olarak kullanılıyordu. Ancak içinde kimse yaşamayınca ve Bitlis'in ağır kış şartları da eklenince yıkılmaya başladı. Bu konuyla ilgili Bitlis Belediyesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne defalarca dilekçe verdim ama çözüm bulunamadı. Bizim bu evi onaracak maddi gücümüz de yok. Tescilli olduğu için de sorumluluk alamıyoruz" diye konuştu.

Yıkılma tehlikesi bulunan yapıların çevre için risk oluşturduğunu vurgulayan Kalkan, son günlerde binadan düşen taşların park halindeki araçlara zarar verdiğini belirterek, "Buradan insanlar gelip geçiyor. Düşecek bir taş ciddi zarar verebilir. Onarılacaksa onarılsın, yıkılacaksa yıkılsın. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Tahran diken üstünde Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor Tahran diken üstünde! Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
Testo Taylan tutuklandı Testo Taylan tutuklandı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
Muğla’da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı Muğla'da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı

12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
