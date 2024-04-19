Bitlis\'te terör örgütüne ait silah ve malzeme ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında toprağa gömülü silah, mühimmat ve çeşitli malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 17 Nisan'da Tatvan kırsalında "Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda, toprağa gömülmüş kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait şarjör, 353 fişek, el telsizi, telsiz kablosu, telsiz anteni, telsiz bataryası, telsiz kulaklığı, 4 pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzeme ise yerinde imha edildi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hasancı Mahallesi'nde çiftçilere nohut tohumları dağıttı ve ekimini gerçekleştirdi. Çolakbayrakdar, nohut dağıtım etkinliğinde, Kocasinan ilçesinde tarımsal üretimi artırarak, Kayseri'yi bir tarımsal üretim merkezi haline getireceklerini belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da çiftçilere destek verdiklerini ifade etti.
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Balıkesir Şubesi, Dünya Amatör Telsizcilik Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. Uluslararası Amatör Radyo Birliği'nin kuruluş günü olan 18 Nisan, dünya genelinde amatör telsizcilik kuruluşları tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Amatör telsizciliğin iletişim gücünü bireylere veren önemli bir hobi olduğunu belirten TRAC Balıkesir Şubesi Dernek Başkan Yardımcısı Soner Targut, önümüzdeki yıl Amatör Telsizcilerin 100. yılını kutlayacaklarını ve daha kapsamlı etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.
Samsun'da husumetli olduğu 3 kişiyi silahla yaralayan hırsızlık hükümlüsü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, adli makamların işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda B.G. isimli şüpheli yakalandı ve üzerinde 4 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası seçilen muhtarlarla değerlendirme toplantısı yaptı. Palancıoğlu, Melikgazi için hizmet ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.
Karabük'teki MARZİNC fabrikasında çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na üye işçiler, 2023-2025 dönemi toplu sözleşmendeki haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, işçilere destek vererek, toplu iş sözleşmesindeki eksikliklerin giderilmesini istedi.
Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında, Olympiakos kalecisi Kostas Tzolakis, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci'nin penaltılarını kurtardı. Tzolakis'in penaltı atışları öncesinde su şişesindeki kağıda bakarak hareket ettiği görüntülendi. Olympiakos, penaltı atışları sonrası Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Yahyalı'daki 41 mahalle muhtarı, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Esat Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Esat Öztürk, ziyaret sırasında mahalle muhtarlarına teşekkür ederek, mahallelerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yaklaşacaklarını belirtti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında yıllık 1 milyar dolarlık ticaret hedefinin belirlendiğini açıkladı. Bolat, tarım, sanayi, tekstil-giyim, ilaç gibi sektörlerde önemli fırsatlar bulunduğunu ve geçen yıl 350 milyon dolar olan ticaret hacminin hedefe ulaşabileceğini belirtti.
Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlarla bir araya gelerek vatandaşların huzur ve refahını sağlamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. Arıbaş, muhtarlardan narkotik ve güvenlikle ilgili her konuyu 112'ye bildirmelerini ve NARKOALAN uygulamalarını izlemelerini beklediklerini ifade etti.
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