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Bitlis'te TIR'ın altında kaçak göçmenler yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te TIR'ın altında kaçak göçmenler yakalandı

Bitlis'te polis tarafından durdurulan bir TIR'ın dorsesinin altında yapılan gizli bölmede Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Bitlis\'te TIR\'ın altında kaçak göçmenler yakalandı
05.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 10:37
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BİTLİS'te, polisin kontrol noktasında durdurduğu TIR'ın dorsesinin alt tarafına yapılan gizli bölmede Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen TIR şoförü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki kontrol noktasında bir TIR'ı durdurup arama yaptı. Aramada, TIR'ın dorsesinin alt tarafında soğutucu motorunun bulunduğu alanda oluşturulan gizli bölmede Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı için oluşturulan özel bölmede saatlerce yolculuk yapan kaçak göçmenler, dışarıya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan TIR sürücüsü ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te TIR'ın altında kaçak göçmenler yakalandı - Son Dakika
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