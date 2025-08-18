Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Bitlis Karayolları Şube Şefliği önündeki kavşakta sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 56 ABE 257 plakalı araç ile 49 AZ 506 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?