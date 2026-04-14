Bitlis'te Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Bitlis çevre yolunda, Sezer Topdemir yönetimindeki, belediyeye ait 13 AAY 484 plakalı kamyonet ile Fehmi Evelek'in kullandığı 34 RA 4334 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler Topdemir ve Evelek ile araçlardaki Yaşar Ödemir, Burhan Taşdemir, İzzettin Ulgun, Yusuf ve Caize Erdem yaralandı.

Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.