Bitlis\'te düzenlenen Uluslararası Muaythai Galası büyük ilgi gördü

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Uluslararası Muaythai Galası" düzenlendi.

Kapalı spor salonunda farklı illerden ve İran'dan 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği galada yapılan müsabakalarda başarılı olan sporculara kupa, diğer sporculara da madalya verildi.

Muaythai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, Uluslararası Muaythai Galası'nın 14'üncüsünü ilçede düzenlediklerini söyledi.

Şampiyonaya Türkiye ve İran'dan 150 sporcunun katıldığını aktaran Uğur, "Ayrıca her iki ülkeden 35'er kişi de gelişim amaçlı katıldı. Çok güzel maçlar yapıldı ve renkli görüntüler oluştu." dedi.