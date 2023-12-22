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Bitlis'te unutulmaya yüz tutmuş dericilik mesleği sürdürülüyor - Son Dakika
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Bitlis'te unutulmaya yüz tutmuş dericilik mesleği sürdürülüyor

Bitlis'te 55 yaşındaki esnaf Cengiz Duman, 40 yıldır dericilik mesleğini sürdürerek unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği canlı tutuyor. İstanbul'da başladığı el işi dericiliği Batman ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde devam ettiren Duman, deri giyim üretimi ve tamirat işleri yaparak geçimini sağlıyor.

Bitlis\'te unutulmaya yüz tutmuş dericilik mesleği sürdürülüyor
22.12.2023 - 13:07,
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Bitlis'te 55 yaşındaki esnaf Cengiz Duman, unutulmaya yüz tutmuş dericilik mesleğini sürdürüyor.

İstanbul'da çırak olarak başladığı el işi dericiliği 40 yıldır Batman ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde devam ettiren Duman, İstanbul'da bir süre deri giyim atölyesinde çalıştığını söyledi.

Askerlik görevini yaptıktan sonra Batman'a yerleştiğini ve dericilik mesleğini orada sürdürdüğünü ifade eden Duman, ilk iş yerini Batman'daki 15 metrekarelik bir dükkanda açtığını belirtti.

Deri işlemeciliği ile deri giyim üretimi üzerine çalışmalar yaptığını anlatan Duman, "Farklı şehirlerden siparişler almaya başladık. Küçükbaş hayvan derilerini alarak işliyoruz. Bir takım işlemlerden deri, giyime uygun hale geldikten sonra kesim ve dikim işlemleri yapıyoruz. Kardeşlerim Batman'da bu işi sürdürürken, ben de Bitlis'in Tatvan ilçesinde mesleğimi devam ettiriyorum. Burada ceket ve mont üretiyorum. Ayrıca deri giyimlerin tamirat ve boyama işlemlerini yapıyorum. Dericilik işinden elde ettiğim gelirle çocuklarımı büyüttüm, okuttum, evlendirdim. Esnaf olarak emekli oldum ama yok olmaya yüz tutan bu mesleğimi severek devam ettiriyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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