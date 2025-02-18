Bitlis'te mide ve bağırsaklarında 1 kilo 340 gram afyon sakızı tespit edilen İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, il merkezinde durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin yuttuğu 96 paketteki 1 kilo 340 gram afyon sakızı, tıbbi müdahale ile mide ve bağırsaklarından çıkarıldı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Uyuşturucu Kaçakçılığı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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