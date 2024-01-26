Bitlis\'te kayakseverler El-Aman Hanı Kayak Merkezi\'nde yoğunluk oluşturdu

BİTLİS'te yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverler, El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kar yağışının fazla olduğu iller arasında bulunan Bitlis'te yarıyıl tatilini fırsat bilenler, kayak merkezlerine akın etti. Bitlis- Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne giden kayakseverler, kayak ve snowboard yapıp, kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor. Özellikle okulların tatil olması nedeniyle çocukları ile kayak merkezine gelen aileler, keyifli zaman geçiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Merkezi Tesis Amiri Mehmet Taner Engin, kayak merkezlerinde yeteri kadar karın olduğunu ve merkezin vatandaşların hizmetine açıldığını söyledi. Engin, "Karımız yağdı. Tesisimizde yeterince kar mevcut. Tesislerimiz tam kapasite ile çalışıyor. Kayak yapmak isteyen vatandaşlarımızı tesislerimize bekliyoruz" dedi.