Bitlis'teki Nemrut Kalderası Milli Parkı sonbahar renkleriyle ziyaretçi ağırlıyor - Son Dakika
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Bitlis'teki Nemrut Kalderası Milli Parkı sonbahar renkleriyle ziyaretçi ağırlıyor

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Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarındaki Nemrut Kalderası Milli Parkı sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü. Bölgeyi ziyaret edenler manzarayı fotoğraflayıp temiz havanın keyfini çıkarıyor ve kalderayı çok beğeniyor.

Bitlis'teki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda sonbaharla birlikte doğa sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında yer alan kaldera yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sonbaharla birlikte doğanın farklı renklere büründüğü bölgeyi ziyaret edenler, manzarayı fotoğrafladı, temiz havanın keyfini çıkardı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden gelen Ayten Yaman, Türkiye'yi gezdiklerini belirterek, "Türkiye'yi dolaşıyoruz, çok mutluyuz, güzel insanlarla beraberiz. Türkiye'mizin her yeri gibi burası da çok güzel, çok beğendik. Sağlıkla herkese vatanında yaşamak nasip olsun." dedi.

Ankara'dan eşiyle gelen Yeşile Sürücü de bölgeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Burayı da çok beğendik. Sonbaharın bütün renklerini bir arada görmek mümkün. Bir daha gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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