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Bitlis Valiliği, öğrencilere ilimizi tanıtmak için proje başlattı - Son Dakika
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Bitlis Valiliği, öğrencilere ilimizi tanıtmak için proje başlattı

Bitlis Valiliği tarafından hayata geçirilen 'İlimizi Tanıyalım Projesi' kapsamında, ilçe ve köylerde eğitim gören öğrencilere kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla geziler düzenleniyor. Ahlat ilçesinden gelen bir grup öğrenci, Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nun davetiyle kent merkezine getirildi. Valilik makamında öğrencilerle sohbet eden Karaömeroğlu, daha sonra rehberler eşliğinde öğrencileri kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezmeleri için uğurladı.

Bitlis Valiliği, öğrencilere ilimizi tanıtmak için proje başlattı
04.01.2024 - 12:35,
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Bitlis Valiliğince hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere, kentteki tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar gezdiriliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe ve köylerde eğitim gören çocukların kenti daha iyi tanımaları amacıyla "İlimizi Tanıyalım Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında Ahlat ilçesinden bir grup öğrenci, Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nun davetlisi olarak kent merkezine getirildi.

Valilik makamında misafir ettiği öğrencilerle sohbet ederek kent hakkında bilgi veren Karaömeroğlu, hediye takdim etti.

Karaömeroğlu, daha sonra öğrencileri rehberler eşliğinde kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezmeleri için uğurladı.

Kaynak: AA
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