Bitlis Valiliği, öğrencilere ilimizi tanıtmak için proje başlattı

Bitlis Valiliğince hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere, kentteki tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar gezdiriliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe ve köylerde eğitim gören çocukların kenti daha iyi tanımaları amacıyla "İlimizi Tanıyalım Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında Ahlat ilçesinden bir grup öğrenci, Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nun davetlisi olarak kent merkezine getirildi.

Valilik makamında misafir ettiği öğrencilerle sohbet ederek kent hakkında bilgi veren Karaömeroğlu, hediye takdim etti.

Karaömeroğlu, daha sonra öğrencileri rehberler eşliğinde kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezmeleri için uğurladı.