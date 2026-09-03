Bitlis Valisi Karakaya, Tatvan\'da 600 dekarlık domates hasadını inceledi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde üreticilerin yaklaşık 600 dekarlık alanda yetiştirdiği domateslerin hasadı sürüyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Nemrut Dağı eteklerinde domates üreticisi Behçet Bilici'nin tarlasını ziyaret ederek hasat çalışmalarını inceledi, tarım işçileriyle sohbet etti.

Hasat ve üretim hakkında Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak ile Bilici'den bilgi alan Karakaya, tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın ülkenin gıda ihtiyacının karşılanmasındaki önemine dikkati çeken Karakaya, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın çok ciddi destekleri var. İlimizde yaklaşık 1,5 milyon dekar tarım arazimiz var ve bu arazilerde patatesten tutun fasulyeye ve domatese kadar çok farklı yelpazede ürünler üretiliyor. Bal üretiminde de çok iddialıyız. İlimizde 34 bin dekarda domates üretimi yapılıyor. Tatvan, domates üretiminde ilimizde ilk sırada yer alıyor. İlimiz genelde yaptığı üretimle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birinci, Türkiye genelinde de 7'nci sırada yer alıyor. Emek veren çiftçilerimizi yürekten tebrik ediyorum."

Hasat sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesini dileyen Karakaya, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Karakaya, tarlada sanayi tipi "Bambam" çeşidi domates yetiştirildiğini belirterek, "Bambam diye sanayi tipi bir domates çeşidi burada üretiliyor. Farklı domateslerimiz de var. Burası yaklaşık 600 dekarlık bir alan. Burada sanayi tipi, yan tarlalarda da geleneksel üretimler var." dedi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden Tatvan'a domates almaya gelen Cevdet Erdal da 7 yıldır bölgeden ürün aldığını söyledi.

Erdal, "Buranın domatesi kaliteli oluyor. Götürdüğümüz domatesleri sebze halinde satıyoruz. Bu domateslerden konserve ve salça üretiliyor, marketlere de satıyoruz. Her seferinde 10 ton domates götürüyorum. Sezon uzarsa daha fazla çekiyoruz." diye konuştu.

Tarlada çalışan Berivan Kızıltepe ise "Çapa, ot çıkarma, domates ve diğer ürünlerin ekiminden hasadına kadar tarlalarda çalışıyoruz ve hala devam ediyoruz. Sabah erkenden gelip akşama kadar tarlada çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki çilek fidesi üretim seralarını da inceleyen Vali Karakaya'ya, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Tatvan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aytunç Tayfur eşlik etti.