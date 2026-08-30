Bitlis ve Erciş'te Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis ve Erciş'te Zafer Bayramı Coşkusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis ve Erciş'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı. Vali, garnizon komutanı ve protokol üyelerinin katıldığı programlarda çelenk sunumu, şiirler, JÖH gösterisi ve zırhlı araç geçişi yapıldı.

BİTLİS ve Van'ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Bitlis Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdulaziz Uncu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bitlis Askerlik Şube Başkanı Yarbay Fatih Özel yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç ile birlikte törene katılanların bayramını kutladı.

Program, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı gösteri ekibinin tüfekli hareketler gösterisiyle devam etti. Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile zırhlı araçların geçişiyle tören sona erdi.

ERCİŞ'TEKİ KUTLAMALAR KAYMAKAMLIK BİNASI ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Van'ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirildi. Törene Erciş Kaymakamlık görevini vekaleten yürüten Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Özgür Arman, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Erciş Adalet Komisyon Başkanı Erkan Şimşek, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalar çeşitli etkinlikler ve tören geçidi ile son buldu.

Kaynak: DHA

Kaymakamlık, Bitlis, Güncel, Erciş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis ve Erciş'te Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

14:19
Cemal Enginyurt’a “evlat gibi danışman“ darbesi “Elden alıp hesaplarına atardım“
Cemal Enginyurt'a "evlat gibi danışman" darbesi! "Elden alıp hesaplarına atardım"
14:14
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
13:51
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
13:38
KKTC’nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC'nin Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
13:09
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 14:48:42. #7.12#
SON DAKİKA: Bitlis ve Erciş'te Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement