Bitlisli uzay meraklıları güneşteki patlamaları bekliyor - Son Dakika
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Bitlisli uzay meraklıları güneşteki patlamaları bekliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki uzay severler, NASA'nın güneşteki güçlü enerji patlamalarına dair açıklamalarının ardından teleskopla güneşi gözlemleyerek patlamalara tanıklık etmek istiyor. Güneşi yakından takip etmek heyecan verici olsa da göz için riskli bir aktivite olduğunu belirten uzay meraklıları, özel filtreler ve sistemler kullanmadan gözlem yapmanın geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

29.02.2024 13:06
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Bitlisli uzay meraklıları güneşteki patlamaları bekliyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki uzay severler, güneşteki büyük patlamalara tanıklık etmek için teleskobun başından ayrılmıyor.

NASA'nın güneşteki güçlü enerji patlamalarına dair açıklamalarının ardından Bitlis'in Tatvan ilçesinin İncekaya köyünde güneşteki patlamalara tanıklık etmek isteyen uzay severler, bir yandan güneşli günün tadını çıkarırken bir yandan da teleskopla güneşi gözlemliyor. NASA'nın açıklamasıyla birlikte yaklaşık 2 aydır güneşi gözlem altına aldıklarını söyleyen Doktor Cihan Önen, "NASA'nın güneşteki güçlü enerji patlamalarına dair açıklamalarını ilgiliyle takip etmekteyiz. Bu patlamaların radyo, elektrik şebekeleri, navigasyon sinyallerine etkileri olabileceğine dair görüşler var. Biz de Bitlisli doğa ve uzay meraklıları olarak güneşi 2 aydır yakın takibe aldık. Şubat ayının sonlarında gözlemlerimizi daha da artırdık. Daha öncesinde onlarca doğa ve uzay sever ile güneşi gözlemleme fırsatımız oldu. Bugünde ekip arkadaşımdan Cüneyt Aksoy ile tarihi İncekaya mağaralarının yanında tekrar gözleme geldik. Güneşte devasa lekeler var. Patlamaları da ilgiyle takip etmekteyiz. Güneşi yakından takip etmek ürkütücü olduğu kadar heyecan vericidir. Belki de tarihi anlara tanıklık etmekteyiz. Güneş gözlemi eğlenceli olduğu kadar riskli bir aktivitedir. Özel filtreler ve sistemler kullanılmadığında göz için geri dönüşümü olmayan sonuçlar doğurabilir" dedi.

Bitlisli uzay meraklıları güneşteki patlamaları bekliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bitlisli uzay meraklıları güneşteki patlamaları bekliyor - Son Dakika

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