Biyogaz tesisinde zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına uğurlandı

AMASYA'nın Suluova ilçesinde bir biyogaz tesisindeki fermantasyon çukurunda olan arızayı gidermek isterken sızan gazdan yaşamını yitiren Mücahit Sarıdaş (32), Cemal Temiz (54) ve Hakan Küçük (48), toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Suluova ilçesindeki Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir biyogaz tesisinde meydana geldi. Tesiste fermantasyon çukurundaki arızayı gidermek için alana giren işçiler dışarı çıkamadı. Fabrikada çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapılan Mücahit Sarıdaş, Cemal Temiz ve Hakan Küçük, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan 3 işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İşletme müdürü Mücahit Sarıdaş ile her ikisi de evli ve 2 çocuk babası olan Cemal Temiz ve Hakan Küçük için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Yiğit ile işçilerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

'GENÇ YAŞTA GİTTİ'

Mücahit Sarıdaş'ın babası Elvan Sarıdaş, "Genç yaşta gitti benim yavrum. Beni alaydın onu bırakaydın. Benim oğlumun çok işi vardı. Benim oğlum çok genç yaşta gitti. Benim oğlum şehit oldu, işinin başında öldü. Ben sana nasıl dayanayım yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından 3 işçi, belediye aile kabristanlığında toprağa verildi.

9 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Olaya ilişkin savcılık tarafından başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Gaz sızıntısının neden kaynaklandığı ve olayda ihmal olup olmadığı yönünde geniş çaplı inceleme yürütülürken, polis ekiplerinin teknik personel ve çalışanlardan oluşan 9 kişinin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.