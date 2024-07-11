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Biyolojik mücadele için keklikler doğaya salındı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, düzenlenen programla kınalı keklikler, biyolojik mücadele için doğaya salındı.

Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya keklik salımı programı düzenlendi. Kahramanmaraş Keklik Üretim Merkezinden Kırıkkale'ye getirilen kınalı keklikler, Çelebi ilçesindeki dağlık araziye bırakıldı. Tarım zararlılarıyla biyolojik mücadelede önemli bir rol oynayan keklikler, süne, kene ve çekirge gibi zararlılarla etkili bir şekilde mücadele edebilecek. Salım yapılan bölgede av koruma memurları ve jandarma ekiplerince denetimler yapılacak. Kaçak avcılık yapanlara da, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre idari yaptırım kararları uygulanacak.

Çelebi Kaymakamı Mehmet Melih Dalan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde Çelebi ilçesinde keklik salımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Kekliklerin avlanma dışı alanlara bırakıldığını ifade eden Dalan, "Ancak avcılık bilincinden yoksun avcılar, bu bölgelerde bıraktığımız kekliklere zarar verebiliyorlar. Bunun denetimlerini sağlayacağız fakat burada iş özellikle avcılarımıza ve halkımıza düşüyor. Bu hayvanları koruyacak olan yine bizleriz. Avcılık yapan kardeşlerimizin bu konuda özen göstermelerini istiyoruz. Jandarmamızla beraber kontrolleri sağlayacağız" dedi.

Kekliklerin avlanma dışı alanlara bırakıldığını vurgulayan Dalan, avcılara çağrıda bulunarak, "Ancak avcılık bilincinden yoksun avcılar, bu bölgelerde bıraktığımız kekliklere zarar verebiliyorlar. Bunun denetimlerini sağlayacağız fakat burada iş özellikle avcılarımıza ve halkımıza düşüyor. Bu hayvanları koruyacak olan yine bizleriz. Avcılık yapan kardeşlerimizin bu konuda özen göstermelerini istiyoruz. Jandarmamızla beraber kontrolleri sağlayacağız" diye konuştu.

Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir de doğanın korunması ve biyolojik mücadelenin desteklenmesi için keklik salımının önemli olduğunu kaydederek, "Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz. Halkımızın da bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Hep birlikte doğamıza sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

Keklik salım programına, DKMP Şube Müdürü Bahadır Gürleyik ve ilgili kurum müdürleri katıldı.