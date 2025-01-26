Biyopsi Materyali İddiaları Üzerine Bakanlık Açıklama Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biyopsi Materyali İddiaları Üzerine Bakanlık Açıklama Yaptı

CHP'li Şahbaz'ın Kayseri Hastanesi'ndeki biyopsi sorununa dair açıklamalarına Bakanlık'tan cevap geldi.

26.01.2025 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kayseri Devlet Hastanesi'nde biyopsi materyallerinin bozuk olduğu yönündeki açıklamalarına Sağlık Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada numune kaplarının değiştirildiği ve durumun incelenmesi için muhakkik atandığı belirtildi.  Şahbaz, soruşturma için materyallerin gönderildiği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na olayın kapatılması için baskı yapıldığı vurguladı.

Kayseri Şehir Hastanesinde biyopsi materyallerinin konulduğu solüsyonun bozuk olduğu be 1000'den fazla biyopsi örneğinin bozulduğuna ilişkin iddiaların gündeme gelmesi ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz konuyu kamuoyunu gündemine taşımıştı. Şahbaz, X hesabından yaptığı açıklamada:

"Kayseri Şehir Hastanesinde biyopsi materyallerinin konulduğu formaldehid solüsyonunun bozuk olduğu, Gastroenteroloji'de endoskopi, göğüs hastalıklarında bronkoskopi ile alınan 1000'den fazla biyopsi materyalinin bozulduğu yönünde endişeler var. Binlerce hasta endişe içinde sonucu bekliyor. Tüm o ağrılı invaziv işlemler tekrar mı yapılacak? Tanısı atlanan, geciken hastaların durumu ne olacak? Bu solüsyon aynı YDA Group'un işlettiği Manisa ve Konya Şehir Hastanelerinde de kullanılmış mıdır?

"Tıbbi Cihaz Kurumu'na olayın kapatılması için baskı yapıldığı yolunda duyumlar alıyoruz"

Gastroenteroloji ve Patoloji Uzmanı hekimlerin birlikte tutanak tutarak başhekimliğe bildirdiği olayda soruşturma başlatılmış. Soruşturma için materyallerin incelenmek üzere gönderildiği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TITCK) olayın kapatılması için baskı yapıldığı yolunda duyumlar alıyoruz. Soruşturmanın tarafsız olarak şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için endişeler paylaşılıyor. İnsan sağlığı, ve yaşam hakkı her şeyden önemlidir! Milyonlarca insanımızın sağlığı kar amaçlı şirketlerin kar hırsına kurban edilemez! TBMM'de, her platformda olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz." açıklamasına yer vermişti.

Konunun gündeme gelmesi ile birlikte "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" x sayfasından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Şehir Hastanesi Endoskopi ve Patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir. Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Politika, Kayseri, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biyopsi Materyali İddiaları Üzerine Bakanlık Açıklama Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
07:32 İrfan Can’dan “Göztepe’ye karşı ne hissediyorsun“ sorusuna olay cevap İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
07:25 Halit Ergül’in diğer oteli Gazelle Resort SPA’ya gece yarısı operasyonu Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu
07:03 Türkiye’den Suriye’deki silahlı gruplara mesaj Türkiye'den Suriye'deki silahlı gruplara mesaj
06:39 Trump’tan tüm dış yardımları durdurma kararı Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:16:12. #1.12#
SON DAKİKA: Biyopsi Materyali İddiaları Üzerine Bakanlık Açıklama Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.