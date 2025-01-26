Biyopsi Materyali İddiaları Üzerine Bakanlık Açıklama Yaptı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kayseri Devlet Hastanesi'nde biyopsi materyallerinin bozuk olduğu yönündeki açıklamalarına Sağlık Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada numune kaplarının değiştirildiği ve durumun incelenmesi için muhakkik atandığı belirtildi. Şahbaz, soruşturma için materyallerin gönderildiği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na olayın kapatılması için baskı yapıldığı vurguladı.

Kayseri Şehir Hastanesinde biyopsi materyallerinin konulduğu solüsyonun bozuk olduğu be 1000'den fazla biyopsi örneğinin bozulduğuna ilişkin iddiaların gündeme gelmesi ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz konuyu kamuoyunu gündemine taşımıştı. Şahbaz, X hesabından yaptığı açıklamada:

"Kayseri Şehir Hastanesinde biyopsi materyallerinin konulduğu formaldehid solüsyonunun bozuk olduğu, Gastroenteroloji'de endoskopi, göğüs hastalıklarında bronkoskopi ile alınan 1000'den fazla biyopsi materyalinin bozulduğu yönünde endişeler var. Binlerce hasta endişe içinde sonucu bekliyor. Tüm o ağrılı invaziv işlemler tekrar mı yapılacak? Tanısı atlanan, geciken hastaların durumu ne olacak? Bu solüsyon aynı YDA Group'un işlettiği Manisa ve Konya Şehir Hastanelerinde de kullanılmış mıdır?

"Tıbbi Cihaz Kurumu'na olayın kapatılması için baskı yapıldığı yolunda duyumlar alıyoruz"

Gastroenteroloji ve Patoloji Uzmanı hekimlerin birlikte tutanak tutarak başhekimliğe bildirdiği olayda soruşturma başlatılmış. Soruşturma için materyallerin incelenmek üzere gönderildiği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TITCK) olayın kapatılması için baskı yapıldığı yolunda duyumlar alıyoruz. Soruşturmanın tarafsız olarak şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için endişeler paylaşılıyor. İnsan sağlığı, ve yaşam hakkı her şeyden önemlidir! Milyonlarca insanımızın sağlığı kar amaçlı şirketlerin kar hırsına kurban edilemez! TBMM'de, her platformda olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz." açıklamasına yer vermişti.

Konunun gündeme gelmesi ile birlikte "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" x sayfasından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Şehir Hastanesi Endoskopi ve Patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir. Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır."