BİZ Projesiyle 'Ailem' Dizisi Başlıyor - Son Dakika
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BİZ Projesiyle 'Ailem' Dizisi Başlıyor

BİZ Projesiyle \'Ailem\' Dizisi Başlıyor

Milli Eğitim ve Aile Bakanlıkları ortak projesiyle 'Ailem' dizisi, okul-aile işbirliğini güçlendirecek.

19.09.2024 00:46
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak projesi "Bilinçli İlerle Zamanı (BİZ)", 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulamaya geçiyor.

Proje kapsamındaki Velivizyon Platformu bünyesinde okul-aile işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik olarak 27 bölümlük "Ailem" dizisi çekildi.

Yapımcılığını Müge Severcan'ın üstlendiği dizinin ve projenin tanıtımı, öğrenci ve velilerin katılımıyla Cevahir AVM'de gerçekleştirildi.

"Ailem hem dünyada hem de Türkiye'de ilk"

Dizinin yönetmeni Bora Severcan, "Ailem"in hem dünyada hem de Türkiye'de ilk defa yapılan bir çalışma olduğunu belirterek, "Projemizi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in önderliğinde hazırladık. Filmimizi, velilerin insanların hayatlarına nasıl dokunduğunu anlatan önemli bir eser olarak görüyorum. Bir baba olarak, ebeveynlerin birer sanatçı ve çocukların ise potansiyellerinin keşfedilmesi gereken hamur olduğunu düşünüyorum." dedi.

Öğrencilerin hayatının çoğunluğunun okuldan ziyade evde geçtiğini söyleyen Severcan, "Biz ebeveynler olarak çocuklarımızı doğru yetiştirir, onlara doğru bilgiler verir ve öğretmenlerin verdiği bilgileri hayatlarına nasıl aşılamaları gerektiğini öğretebilirsek, çocuklarımız ileride daha başarılı olacaktır. Ailem de tam olarak bunu anlatan bir eser." diye konuştu.

Severcan, insanın karakterinin aileyle beraber şekillendiğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"Siz ailede çocuklarınıza ne gösterir ve ne örneklersiniz çocuklar da ona dönüşüyor. Bizim en çok dikkat etmemiz gereken noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Bunun için büyük bir kadroyla, harika oyuncularla, çok iyi senaristlerle uzun soluklu bir çalışma yaptık. Filmimiz iyi ve yanlış üzerinden ilerliyor. Aynı imkanlara sahip iki ailenin çocuklarına olan davranışlarını gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesinde çocuk farklı bir noktaya giderken, diğerinde ise sevgi ve özenle yaklaşıldığı zaman bir çocuğun nasıl uçurumun kenarından alındığını bütün seyircilerimize ve ebeveynlere anlatmak istiyoruz."

"Faydalı bir iş olduğunu düşünüyorum"

Dizide yer alan usta oyuncu Zihni Göktay, yapımın hem faydalı hem eğlenceli olduğunu belirterek, "Ben de kendimi başta Volkan Severcan olmak üzere oyuncu kardeşlerimize emanet ettim ve güzel bir şekilde çalıştık. Sayın Bakanımız ve danışmanları bizlerle çok ilgilendiler. Şimdi hep beraber ürünümüzün neticesini izleyeceğiz. Okulların açıldığı böyle bir dönemde çok iyi bir ürün ortaya çıktığını ve faydalı bir iş olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Ziya Kürküt de çalışmanın bir sanatçı olarak gençlere bırakacakları önemli bir miras olduğunu dile getirerek, "Film, her çocuklu ailede yaşanan basit ama hayat için çok önemli mesajlar veriyor. Ben iki evlat sahibiyim ve senaryoda yazılan her şeyi bir baba olarak yaşadım. İlginç ve çok keyifli bir senaryo. Bir baba olarak böyle bir işte rol aldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür de katıldı.

İlkokuldan liseye kadar eğitim-öğretim sürecini iki farklı öğrenci ve aile deneyiminden seyirciye aktaran "Ailem" dizisinde Kürküt ve Göktay'ın yanı sıra Volkan Severcan, Didem İnsalel, Şebnem Özinal, Zuhal Yalçın ve Nevra Serezli ile çocuk oyuncular Adin Külçe ve Ekin Pasvanoğlu oynuyor.

Senaryosunu Gülsev Karagöz ve Görkem Tüzün'ün kaleme aldığı "Ailem" 12 ana başlık altında 8-10 dakikalık parçalarla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından YouTube'da paylaşılıyor.

Kaynak: AA

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