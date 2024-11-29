BKM\'den Yeni Tiyatro Oyunu: Gurur ve Önyargı

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Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) "Gurur ve Önyargı* (*gibi Bir Şey)" adlı tiyatro oyunu 23 Aralık'ta Maximum Uniq Hall'de ilk kez sahnelenecek.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, "Gurur ve Önyargı" adlı klasik eserin Isobel McArthur tarafından komediye dönüştürülen oyunun yönetmenliğini Murat Daltaban yapıyor.

Oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı'nın yer aldığı oyun, Jane Austen'ın tanınmış karakterlerini, arka planda çalışan beş hizmetçinin gözünden anlatıyor.

Çevirisini Erdem Avşar, sahne tasarımını Burak Etöz, müziklerini Oğuz Kaplangı, kostüm tasarımını Tomris Kuzu, ışık tasarımını Cem Yılmazer'in yaptığı oyunda, koreografide Tan Temel ve müzikal performans çalışmalarında Müge Oskay yer alıyor.