BKM'den Yılmaz Erdoğan'a Özel Kitap - Son Dakika
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BKM'den Yılmaz Erdoğan'a Özel Kitap

Yılmaz Erdoğan'ın sinema anlayışını ele alan yeni kitap, BKM'nin 30. yılına özel açıklandı.

24.12.2024 11:17
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Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruluşunun 30. yılına özel, şair, yazar, senarist, oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın filmlerini ve sinema anlayışını ele alan "Yönetmen Yılmaz Erdoğan: Sinema Benim Çocukluk Arkadaşım" kitabını okurlara sunuyor.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, hazırlıkları yaklaşık bir yıl süren projede, ilk filmi Vizontele'den bugüne yönetmen koltuğunda oturduğu 8 film üzerinden Erdoğan'ın yönetmen kimliği ve filmleri ele alındı.

Kitabı sinema eleştirmeni Mehmet Açar ile uzun yıllar "Sinema Dergisi" genel yayın yönetmenliğini yürüten sinema yazarı Senem Erdine hazırladı.

BKM'nin CEO'su Zümrüt Arol Bekçe'nin proje yaratıcısı olduğu kitabın tasarımını ise grafik sanatçısı Bülent Erkmen üstlendi.

Nehir söyleşi tarzında hazırlanan kitap iki bölümden oluşuyor.

İlk bölüm Mehmet Açar'ın, Yılmaz Erdoğan'la sinemaya, yönetmenliğe, filmlerine ve gelecekte çekmek istediği projelere yönelik söyleşiyi kapsarken, ikinci bölümde ise Erdoğan'ın yönettiği "Vizontele", "Vizontele Tuuba", "Organize İşler", "Neşeli Hayat", "Kelebeğin Rüyası", "Ekşi Elmalar", "Tatlım Tatlım" ve "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmleri yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BKM'den Yılmaz Erdoğan'a Özel Kitap - Son Dakika

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