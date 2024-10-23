Black Coffee İstanbul\'da Müzikseverlerle Buluştu

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Elektronik müziği, caz, R&B ve soul müzikle harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren Black Coffee, Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu.

BKM Organizasyonu ile sahne alan Afrika topraklarının dünya müzik endüstrisine kazandırdığı yetenek olarak adlandırılan Black Coffee konserini 7 bin kişi izledi.

Ünlü müzisyenin yoğun ilgi gören konserinden önce Egeme ve Avangart Tabldot sahne aldı.

Elektronik müzik dünyasında bir ikon haline gelen ve egzotik melodileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, Güney Afrika'da 1976'da dünyaya geldi.

Sanatçı, 1990'da, Mandela'nın hapishaneden çıkışını kutlayan kalabalığa doğru giden bir taksinin çarpması sonucu, sadece sağ kolunu kullanarak müzik yapıyor.

Black Coffee, Cape Town'daki konserinde 60 saat kesintisiz müzik yaparak, "Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti" dünya rekorunu kırdı.

Alicia Keys ve Drake gibi ünlü isimlerle iş birliği yaparak da adından söz ettiren müzisyen, Pharrell Williams, Diplo, RyX, Usher ve David Guetta'nın misafir sanatçı olarak yer aldığı 6. albümü "Subconsciously" ile 64. Grammy Ödüllerinde "En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü" ödülünün sahibi olmuştu.