Blinken'dan Mısır'a Teşekkür

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasına aracılık ettiği için Mısır'a teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Abdulati ile telefonda görüştü.

Blinken, Gazze'deki saldırıları durduracak, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve Filistinli sivillere insani yardım sağlanmasını hızlandıracak ateşkes ve esir takası anlaşmasına aracılık ettiği için Abdulati'ye teşekkürlerini iletti.

Görüşmede Blinken ve Abdulati, bölgenin güvenliği ve kalıcı barışın sağlanması için atılacak adımları ele aldı.

İkili ayrıca, Sudan'da da kalıcı barışın sağlanması konusunda ABD ve Mısır işbirliğini değerlendirdi.