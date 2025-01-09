Blinken: Grönland'ı Ele Geçirme Niye Yok

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PARİS, 9 Ocak (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nde başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme niyetinin "gerçekleşmeyeceğini" söyledi.

Blinken, Fransa ziyareti sırasında çarşamba günü Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile birlikte Paris'te düzenlediği basın toplantısında, "Grönland'a yönelik dile getirilen düşüncenin iyi bir düşünce olmadığı açık. Daha da önemlisi bu düşüncenin gerçekleşmeyecek olması" dedi.

Blinken "Bu yüzden bu konuda konuşarak çok fazla zaman kaybetmemeliyiz" diye ekledi.

Çarşamba sabahı erken saatlerde France Inter radyosuna konuşan Jean-Noel Barrot, Grönland'ın " Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın bir toprağı" olduğunu vurguladı.

Barrot, "Avrupa Birliği'nin, kim olursa olsun, dünyanın diğer uluslarının egemenlik sınırlarına saldırmasına izin vermesi kuşkusuz mümkün değildir" dedi.

"Güçlü olan haklıdır" politikalarının yeniden yükselmesi konusunda da uyarıda bulunan Barrot, Avrupa'yı gücünü arttırmaya çağırdı.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, 1979'da özerkliğini kazandı ve 2009'da özerkliğini genişletti.