Blinken, Katar ve Ürdün ile Gazze'yi Görüştü - Son Dakika
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Blinken, Katar ve Ürdün ile Gazze'yi Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katar ve Ürdün ile Gazze'deki ateşkes üzerine telefonla görüştü.

20.01.2025 06:46
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptığı telefon görüşmelerinde, gündemdeki ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, son görev gününde Katar, Ürdün ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefonda konuştu.

Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüşmesinde, Gazze'de ateşkes sağlanmasındaki önemli rolü için Katar'a teşekkür etti.

Gazze'nin yeniden inşası konusuna dikkati çeken Blinken, bölgede sürdürülebilir barışın tesisine yönelik çabalarında Al Sani'ye başarı diledi.

Blinken, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile de Gazze'deki ateşkes konusunu ele alarak bölgede istikrar sağlama çabalarını görüştü.

Bakan Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile ABD-Ukrayna ilişkileri ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

İkili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı Sybiha'ya teşekkür eden Blinken, mevkidaşıyla Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Ukrayna'nın güvenliği konularını değerlendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Blinken, Katar ve Ürdün ile Gazze'yi Görüştü - Son Dakika

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