Blinken Türkiye'ye Geliyor

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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Türkiye'ye geliyor.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmek üzere cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmede Suriye konusunun ele alınması bekleniyor.