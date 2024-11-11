Blinken ve Barrot'tan Ukrayna Görüşmesi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'la telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İkilinin, Ukrayna'daki durumu ele aldığı kaydedilen açıklamada, Kuzey Kore askerlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na dahil olmasının etkisinin görüşüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, iki bakanın, Ukrayna'ya desteğini teyit ettikleri belirtildi.

Blinken ve Barrot'un Lübnan'a yönelik diplomatik çözüm ile Gazze'deki durumu da görüştüğü aktarılan açıklamada, ikilinin, Gazze'de savaşın sonlandırılması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması konularına odaklandığı kaydedildi.