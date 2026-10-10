Blumenthal, Trump'ın Rus dizeline yaptırımları askıya almasını 'utanç verici' buldu

ABD'de bazı Demokrat siyasetçiler, Başkan Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel yakıt anlaşması yapmasına tepki gösterdi.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Trump'ı siyasi konumunu güçlendirmek amacıyla "şeytanla anlaşma yapmakla" suçladı.

Schumer, anlaşmanın yalnızca Putin'in işine yarayacağını savundu.

Demokrat Senatör Richard Blumenthal da, Trump'ın Rus dizeline yönelik yaptırımları geçici olarak askıya almasının "utanç verici bir karar " olduğunu belirterek, bunun ABD'yi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa ortak ettiğini ileri sürdü.

Blumenthal, Trump'a anlaşmayı derhal iptal etme çağrısında bulundu.

Senatör Dick Durbin, anlaşmanın "Ukrayna'daki çatışmaları uzatacağını" savunurken, Senatör Ron Wyden da yakıt fiyatlarını düşürmeden Rusya'ya ekonomik kazanç sağlayacağını öne sürdü.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Don Beyer kararı "öfke verici" olarak nitelendirerek, "Rusya söz konusu olduğunda Trump'a zerre kadar güvenilmez." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Üyesi Madeleine Dean de anlaşmanın Rusya'nın savaşını finanse etmesine katkı sağlayacağını ileri sürdü.

Trump, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

ABD'de dizel yakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, 3 Kasım'da düzenlenecek ve Kongre'deki çoğunluğu belirleyecek kritik ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler üzerindeki baskıyı artırmıştı.