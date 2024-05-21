BM: ABD'nin Gazze'ye yardım girişi yapılmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM: ABD'nin Gazze'ye yardım girişi yapılmadı

BM: ABD\'nin Gazze\'ye yardım girişi yapılmadı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Gazze'deki geçici limanından cumartesi gününden beri yeni yardım girişi yapılmadığını bildirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'ye 82 bin tonluk gıda ve ilaç yardımının girişinin yapılamadığını belirtti. Dujarric, İsrail'in Gazze'ye yeterli yardım girmesine izin vermediğini söyledi. Ayrıca, İsrail'in Cenin kentine yönelik saldırısından da endişe duyulduğu ifade edildi.

21.05.2024 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Gazze'deki geçici limanından cumartesi gününden beri yeni yardım girişi yapılmadığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Refah Sınır Kapısı'nın hala kapalı olduğunu belirten Dujarric, bu nedenle Gazze'ye 82 bin tonluk gıda ve ilaç yardımının girişinin yapılamadığını ifade etti.

Dujarric, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın temelde açık olduğunu ancak erişimde sıkıntı yaşandığını belirtti.

ABD'nin Gazze'deki geçici limanından cumartesi gününden beri yeni yardım girişi yapılmadığını kaydeden Dujarric, en son cumartesi günü 16 yardım tırının buradan kalktığını ancak sadece 5'inin depoya ulaşabildiğini dile getirdi.

Dujarric, tırların daha önce yardım gitmeyen bölgeden geçerken insanlar tarafından durdurulduğunu ifade etti.

"Kendimi bu insanların yerine bile koyamıyorum. Kaç kez yerlerinden edildiler, bir daha nereden yemek geleceğini bilmiyorlar. Gıda olan bir tır gördüğünde de durduruyorlar." diyen Dujarric, yeterli insani yardımın sağlanmadığını vurguladı.

Dujarric, İsrail'in açlığı bir savaş metodu olarak kullanıp kullanmadığı hakkında yasal bir açıklama yapamayacağını belirterek, "İsrailli yetkililere Gazze'ye yeterli yardım girmesine izin vermediklerini çok çok açık bir şekilde söylüyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Cenin'e saldırısı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine yönelik saldırısına ilişkin ise Dujarric, "İşgal altındaki Batı Şeria'da sivillerin maruz kaldığı şiddetten çok derin endişe duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, henüz konuya ilişkin tüm detayları bilmediğini söyledi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne yoğun ve şiddetli saldırılar başlattığı tarihten bu yana Cenin kentine 72 kez askeri operasyon düzenledi. Bu saldırılarda 7 Ekim'den bu yana 121 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: ABD'nin Gazze'ye yardım girişi yapılmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:36 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK’ye sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK'ye sevk edildi
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 21:55:37. #1.12#
SON DAKİKA: BM: ABD'nin Gazze'ye yardım girişi yapılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement