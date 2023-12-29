BM, Afganistan\'a Kıdemli Özel Temsilci Atamasını Talep Etti

NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Afganistan'a Kıdemli Özel Temsilci atamasını talep etti.

15 üyeli BMGK'de, Afganistan ile ilgili karar tasarısı 2 "çekimser" oya karşı 13 oyla kabul edildi.

Çin ve Rusya'nın "çekimser" oy kullandığı kararda, BM Afganistan Özel Temsilcisi ve BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı Roza Otunbayeva'ya tam destek verildiği belirtildi.

Kararda, Genel Sekreter'in, Afganistan'a Kıdemli Özel Temsilci ataması talep edilirken, söz konusu kişinin insan hakları ve toplumsal cinsiyet konularında deneyimli olması gerektiğinin altı çizildi.

BM Afganistan Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü Feridun Sinirlioğlu tarafından hazırlanan bağımsız değerlendirmenin memnuniyetle karşılandığı ifade edilen kararda, söz konusu değerlendirmedeki önerilerin uygulanması teşvik edildi.

Kararda, özellikle Afganistan'la koordineli şekilde daha fazla uluslararası angajmanın ele alınması gerektiği vurgulandı.