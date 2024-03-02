BM, Avrupa Komisyonu\'nun UNRWA\'ya 50 milyon euro tahsisini memnuniyetle karşıladı

İsrail, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlenen saldırılara Gazze'den 12 UNRWA çalışanının da dahil olduğunu iddia etmiş, bu iddianın ardından Batılı bağışçıların finansmanını askıya almasıyla UNRWA zor bir durumda kalmıştı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 2 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Komisyonu'nun Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) tahsis edeceği 50 milyon euroyu (54 milyon ABD doları) en kısa zamanda serbest bırakma yönünde Cuma günü aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, "Bu karar kritik bir zamanda alındı. Birleşmiş Milletler, bu kararın Avrupa Komisyonu tarafından bu yıl UNRWA aracılığıyla gerçekleştirilecek 82 milyon euroluk (89 milyon dolar) yardımın bir parçası olduğuna inanıyor" dedi.
Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin diğer bağışçıların da aynı şekilde davranarak UNRWA'yı desteklemesini umduğunu söyledi.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de Avrupa Komisyonu'nun kararını memnuniyetle karşıladı ve fonların UNRWA'nın bölgedeki Filistinli mülteciler için hayat kurtaran ve temel hizmetleri sürdürme çabalarını destekleyeceğini söyledi.
İsrail, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlenen saldırılara Gazze'den 12 UNRWA çalışanının da dahil olduğunu iddia etmiş, bu iddianın ardından Batılı bağışçıların finansmanlarını askıya almasıyla UNRWA zor bir durumda kalmıştı.
BM Genel Kurulu tarafından kurulan UNRWA, neredeyse tamamen BM üyesi ülkelerin gönüllü katkılarıyla finanse ediliyor.
Yardım ajansı, Ürdün, Lübnan, Suriye, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki yaklaşık 5,9 milyon Filistinli mülteciye yardım ve koruma sağlıyor.
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